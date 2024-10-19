https://ukraina.ru/20241019/1058199803.html

Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки

Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки - 19.10.2024 Украина.ру

Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки

Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной

2024-10-19T06:10

2024-10-19T06:10

2024-10-19T06:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Он начал с того, что озвученный Зеленским план — это своего рода “эпохальный документ”. Наглядная демонстрация различий плана и бреда, добавил эксперт.По его словам, этот "план" пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего, отметил эксперт.Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"В Москве на план Зеленского отреагировали словами: для достижения мира Киев должен "протрезветь".Высказывания Пескова по этому поводу — в статье Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинцаПолный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества

https://ukraina.ru/20241018/1058189870.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, нато, верховная рада, детали