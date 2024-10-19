Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки - 19.10.2024 Украина.ру
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Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки - 19.10.2024 Украина.ру
Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной
2024-10-19T06:10
2024-10-19T06:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Он начал с того, что озвученный Зеленским план — это своего рода “эпохальный документ”. Наглядная демонстрация различий плана и бреда, добавил эксперт.По его словам, этот "план" пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего, отметил эксперт.Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"В Москве на план Зеленского отреагировали словами: для достижения мира Киев должен "протрезветь".Высказывания Пескова по этому поводу — в статье Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинцаПолный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
https://ukraina.ru/20241018/1058189870.html
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, нато, верховная рада, детали
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада, детали

Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки

06:10 19.10.2024
 
Зеленский у флага США
Зеленский у флага США
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Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Он начал с того, что озвученный Зеленским план — это своего рода “эпохальный документ”. Наглядная демонстрация различий плана и бреда, добавил эксперт.
"Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее. Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз", — объяснил Выдрин.
По его словам, этот "план" пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего, отметил эксперт.
Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.
Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"
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"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружияСообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
В Москве на план Зеленского отреагировали словами: для достижения мира Киев должен "протрезветь".
Высказывания Пескова по этому поводу — в статье Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинца
Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
 
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Заголовок открываемого материала
06:10Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
06:00Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
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05:40Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию
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05:10Грозин: Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки
05:00Ищенко: Можно начать отправлять на фронт родственников депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин
04:40Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет
04:30Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер
04:00ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников
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