Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
Зеленский у флага США
Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Он начал с того, что озвученный Зеленским план — это своего рода “эпохальный документ”. Наглядная демонстрация различий плана и бреда, добавил эксперт.
"Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее. Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз", — объяснил Выдрин.
По его словам, этот "план" пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего, отметил эксперт.
Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.
Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"
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Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества