https://ukraina.ru/20241019/1058137881.html

Ищенко: Можно начать отправлять на фронт родственников депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин

Ищенко: Можно начать отправлять на фронт родственников депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин - 19.10.2024 Украина.ру

Ищенко: Можно начать отправлять на фронт родственников депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин

Вряд ли украинский режим пойдет на жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно

2024-10-19T05:00

2024-10-19T05:00

2024-10-19T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он заявил, что фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт.Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин, отметил эксперт. Он добавил, что навряд ли режим сразу же пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно."Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном. А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны", — подвел итог Ищенко.Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*Подробнее об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241015/1058078077.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, рада, владимир зеленский, алексей гончаренко, вашингтон, сша, детали