Ищенко: Можно начать отправлять на фронт родственников депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин
Фото: "Думаська", новобранцы ВСУ во время военной подготовки
Вряд ли украинский режим пойдет на жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он заявил, что фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт.
"И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать. Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции", — рассказал Ищенко.
Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин, отметил эксперт. Он добавил, что навряд ли режим сразу же пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно.
"Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном. А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны", — подвел итог Ищенко.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.