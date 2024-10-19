https://ukraina.ru/20241019/1058141744.html

Эксперт выложил всю подноготную БПЛА и назвал факторы, которые приведут пилотов к успеху в небе

Эксперт выложил всю подноготную БПЛА и назвал факторы, которые приведут пилотов к успеху в небе - 19.10.2024 Украина.ру

Эксперт выложил всю подноготную БПЛА и назвал факторы, которые приведут пилотов к успеху в небе

Наземные службы крайне тесно связаны с эксплуатацией БПЛА. Вложив усилия в каждый фактор, оказывающий влияние, можно добиться значительных результатов

2024-10-19T06:40

2024-10-19T06:40

2024-10-19T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал инструктор, эксперт в области беспилотной авиации БПЛА Павел Наркевич.Он рассказал, что основная проблема — отставание России в элементной базе. Отечественные пилоты существенно завязаны на докомплектацию необходимыми электронными компонентами, без которых такое серьезное изделие не может ни летать, ни ползать, продолжил эксперт.Помимо этой технической проблемы, есть еще серьезный кадровый голод: не только в военно-промышленном комплексе (ВПК), но и во всех отраслях народного хозяйства, добавил Наркевич.Далее он прокомментировал слова операторов БПЛА, которые ранее в интервью изданию Украина.ру заявили, что восемь из десяти дронов, поставляемых гуманитарщиками, не взлетают.То есть эксплуатация БПЛА зависит от огромного количества наземных служб, подчеркнул эксперт. Если этого нет, эксплуатация изделий превратится в сложно выполнимую задачу, заключил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев также высказал свою точку зрения по поводу проблем с БПЛА в России.“У нас открылось много гаражных производств дронов, где не контролируется их качество. Там может быть и брак, и конструктивные недостатки. Эта ситуация неприемлема. С этими гаражными кооперативами нужно разбираться. Сейчас, кстати, Минобороны поставляет довольно много различных дронов. Подразделения БПЛА не имеют в них недостатка. Хотя еще несколько месяцев назад у нас был их большой дефицит", — прояснил Садулаев.Подробнее о другом оборудовании, которое необходимо нашим пилотам, — в интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУПолный текст интервью — Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину

https://ukraina.ru/20241014/1058077324.html

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новости, россия, угледар, украина, минобороны, вооруженные силы украины, детали, бпла