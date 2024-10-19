https://ukraina.ru/20241019/1058192005.html

Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 19.10.2024 Украина.ру

Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты были крайне обеспокоены перспективами курской авантюры Зеленского, предчувствуя ее скорый конец.

2024-10-19T08:10

2024-10-19T08:10

2024-10-19T08:10

эксклюзив

приднестровье

россия

запад

руслан бортник

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"азов"

нато

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Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что ВСУ будут до последнего цепляться за Суджу, как некий символ всей операции, который якобы позволяет Киеву торговаться с Москвой по поводу обмена территорий."Думаю, до конца года бои продолжатся, особенно жестокими они будут за Суджу", – предполагает эксперт. Однако, по его мнению, прекращение боёв на Курском выступе будет означать их перенос в Сумскую и Харьковскую области.Бортник также допускает, что после провала курской авантюры Зеленский может решиться на другое вторжение – в Приднестровье после предстоящих 20 октября выборов в Молдавии. "Единственное, что в этой ситуации может поменять – это Приднестровье, потому что в силу того, что курская операция исчерпывается, Украина вынуждена искать другие гейм-ченджеры как-то повлиять на ситуацию", - считает Бортник. Смысл такой операции, говорит политолог, - нанести России болезненный и военный, и репутационный удар.Приднестровьем грезит и украинский политолог-националист Виталий Кулик, сетуя на то, что пока ни в Кишиневе, ни на Западе на такой шаг нет политической воли. "Во время возможной военной операции [в Приднестровье] мы могли бы получить мощное наполнение обменного фонда. Да, люди будут иметь молдавские паспорта, но это не значит, что они не являются сотрудниками силовых структур, аффилированных с россиянами. Есть российские активы на территории Приднестровья, на которые можно наложить арест или получить в управление", - мечтает Кулик.Еще один политолог Андрей Золотарев утверждает, что у ВСУ уже не осталось возможностей, а ВС РФ останавливаться не собираются. "Ну, какой смысл, какой резон Кремлю останавливаться? Пока медленно, но верно продавливает и остановится там, где его остановят. Но, есть ли возможности? Возможности у нас сужаются как шагреневая кожа. Если в августе я говорил, что две недели, а дальше время будет работать против нас, то, к сожалению, так и получается", - рассуждает политолог. По его словам, всё двигается в сторону той опции, которая называется капитуляцией.Политолог Кость Бондаренко уже призывает киевские власти набраться смелости и признать поражение. "Армия становится все менее мотивированной, огромное количество дезертиров, огромное количество людей, которые не желают идти в армию и будут либо сдаваться, либо бежать при любой попытке. Противоречия между обществом и государством обостряются, государство все больше теряет авторитет в глазах собственных граждан. И в этих условиях можно надеяться на победу? За счет чего? Именно поэтому я и говорю, что нужна политическая смелость для признания поражения", - говорит Бондаренко.Определенный резонанс на Украине на этой неделе вызвали также заявления киевских властей о северокорейских бойцах, которые якобы спешат на помощь россиянам. Неонацисты из "Азова"* уже грозят расправиться с ними, хотя НАТО пока не подтверждает их присутствие.Украинский политолог Тарас Семенюк на телеканале "Новое время" рассказывает, что речь идет о восьми тысячах корейцев, которые проходят подготовку в Ростовской области и могут быть использованы в качестве штурмовиков. По его информации там же в Ростовской области присутствуют офицеры вооруженных сил Ирана и Китая, которые оказывают помощь россиянам. Очевидно, что несколько тысяч необстрелянных корейцев погоды на поле боя не сделают, но Семенюк признает, что заявления о присутствии корейцев и иранцев адресованы Западу. "Наличие таких фактов должно заставлять Запад быть максимально быстрым и динамичным в принятии решений в отношении нашей страны для укрепления ВСУ", - говорит Семенюк.Телеканал "ТСН" утверждает уже о 10 000 корейцев, которые якобы хотят смешать с бурятами в одних подразделениях, чтобы в ВСУ не догадались. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказывает об 11 тысячах корейцев, которых направят в Курскую область. Число гипотетических корейцев увеличивается с каждым днем.Вероятно, вскоре, чтобы впечатлить НАТО, в рядах российской армии должны "появиться" еще венесуэльцы, талибы и йеменские хуситы.Тем временем украинские военные жалуются на превосходство ВС РФ в БПЛА, которые не дают солдатам ВСУ даже в туалет сходить. Командир экипажа БПЛА 4-й бригады НГУ с позывным "Отченаш" рассказывает, что россияне стали использовать дроны с оптоволоконным кабелем, которые невозможно заглушить. На телеканале "Мы Украина" он рассказывает, что россияне не испытывают дефицита в дронах и вылетают на них каждые 15 минут, не давая порой даже сходить в туалет.Замкомандира 5 ОШБр Руслан Габинет рассказывает, что россияне изменили тактику штурмов и проводят их постоянными накатами. "1-2 бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением. Противник просто знает и истощает нашу оборону такими проходами. В сутки это может быть 6-7 попыток проведения штурмовых действий", - рассказывает Габинет, подчеркивая, что россияне двигаются вперед непрерывно и круглосуточно.Отставной генерал ВСУ Игорь Романенко жалуется, что россияне успешно освоили тактику рейдов на легкой технике, создавая новые плацдармы на запорожском направлении. "В Запорожской области россияне наносят удары на оперативную глубину, где у нас находятся резервы, где осуществлялось оборонительное строительство и по самому городу [Запорожье]. Они также используют мотоциклы и байки для доставки личного состава, поскольку с их помощью обеспечивают быструю доставку пехоты в определенное место. Благодаря этому у противника получается быстро закрепиться и подтянуть резервы", - с сожалением рассказывает генерал. По его словам, ВСУ организованно отходят из населенных пунктов Горняк и Кураховка, чтобы выровнять линию фронта.На телеканале "1+1" неонацист из "Азова" с позывным "Око" рассказывает, что "азовцы" измотаны в боях, поскольку у них нет ротаций. По его словам, россияне проводят ротации каждые три месяца, а "Азов" был за год вымотан в Серебрянском лесничестве, а сейчас его перебросили в Торецк. Он также рассказывает, что усталость приводит к расконцентрации на позициях, пренебрежению элементарной безопасностью и росту количества травм. "Ты плохо питаешься, регулярно не высыпаешься и постоянно живешь в этом ритме, поэтому привыкаешь к этому и начинаешь вести себя неосторожно", - рассказывает неонацист. В результате, по его словам, на позициях царит угнетенное настроение.Украинский Telegram-канал "Рубикон" сообщает, что в Торецке сейчас находятся 12-я ("Азов"), 41-я, 100-я и 150-я бригады, штабы которых уже переброшены в Константиновку. И Торецк они намерены удерживать, пока у них будут люди. "Что-то им будут перебрасывать оперативно из учебок, но принципиально это ситуацию выправит уже едва ли. Очень похоже, что Торецк обречен", - пишет "Рубикон".Некоторая обреченность и уныние царят в среде украинских экспертов с августа, с тех пор как стало ясно, что курская авантюра провалилась. Однако такие настроения чаще стали вызывать не только желание заморозить конфликт, но и начать поголовную мобилизацию всех, включая женщин, стариков и детей.О других тактических действиях ВС РФ - в статье "Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском*Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ

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эксклюзив, приднестровье, россия, запад, руслан бортник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", нато