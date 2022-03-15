«Офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук, по документам прикрытия Дмитрий Сокол, ликвидированы под Киевом бойцами подразделения специального назначения России», — приводит агентство слова источника.
По его данным, Ахмедов вербовал крымчан для получения разведданных. Его интересовала информация о социально-политической ситуации на полуострове, критически важных объектах инфраструктуры.
Также завербованные им закладывали тайники со взрывчатыми веществами и боеприпасами, готовили диверсии и теракты, сообщил источник.
По его информации, в 2020 году были раскрыты два завербованных Ахмедовым агента ГУР МОУ, которые должны были собирать данные о деятельности российских частей противовоздушной обороны.
В сентябре 2020-го ФСБ РФ открыло против Ахмедова уголовные дела и объявило в международный розыск.
Вскоре, в 2021 году, Ахмедова перевели в Киев на должность главы отдела применения сил специальных операций Спецрезерва ГУР.