В Киевской области спецназ РФ ликвидировал двух высокопоставленных офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам

«Офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук, по документам прикрытия Дмитрий Сокол, ликвидированы под Киевом бойцами подразделения специального назначения России», — приводит агентство слова источника.

По его данным, Ахмедов вербовал крымчан для получения разведданных. Его интересовала информация о социально-политической ситуации на полуострове, критически важных объектах инфраструктуры.

Как это было 14 марта 2022 года в Донецке. Попытка осмысления © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По его информации, в 2020 году были раскрыты два завербованных Ахмедовым агента ГУР МОУ, которые должны были собирать данные о деятельности российских частей противовоздушной обороны.

В сентябре 2020-го ФСБ РФ открыло против Ахмедова уголовные дела и объявило в международный розыск.

Вскоре, в 2021 году, Ахмедова перевели в Киев на должность главы отдела применения сил специальных операций Спецрезерва ГУР.