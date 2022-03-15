Британское министерство иностранных дел начало срочное расследование сообщений о том, что трое бывших солдат британского спецназа были убиты в результате авиаудара российской авиации по Яворовскому полигону. Об этом сообщила 14 марта со ссылкой на свои источники британская газета Daily Mirror

Газета также утверждает, что количество погибших на полигоне «намного больше», чем сообщалось ранее, и возможно, оно превышает 100 человек.

Согласно украинской версии событий, на полигоне погибло 35 и было ранено 134 человека. Министерство обороны РФ информировало о том, что там было уничтожено до 180 «иностранных наёмников».

Удар по полигону, по словам газеты, стал результатом работы российского агента.

«Один из 1,5 тыс. иностранных новобранцев, приехавший туда якобы с целью воевать за Украину против России, подозревается в отправке важных координат и информации в Россию», — сообщает газета.

Согласно заявлению министерства обороны Великобритании, среди людей, погибших на полигоне, не было действующих британских военнослужащих.