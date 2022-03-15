Газета также утверждает, что количество погибших на полигоне «намного больше», чем сообщалось ранее, и возможно, оно превышает 100 человек.
Согласно украинской версии событий, на полигоне погибло 35 и было ранено 134 человека. Министерство обороны РФ информировало о том, что там было уничтожено до 180 «иностранных наёмников».
Удар по полигону, по словам газеты, стал результатом работы российского агента.
«Один из 1,5 тыс. иностранных новобранцев, приехавший туда якобы с целью воевать за Украину против России, подозревается в отправке важных координат и информации в Россию», — сообщает газета.
Согласно заявлению министерства обороны Великобритании, среди людей, погибших на полигоне, не было действующих британских военнослужащих.