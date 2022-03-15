«Отчаянный защитник отечества, как мы уже писали ранее, представился (на пропускном пункте «Косино» — ред.) не только Рябошапкой, но и отцом троих детей», — написал депутат.
По его словам, пограничники в течение двух часов проверяли данные экс-генпрокурора, после чего приняли решение о запрете пресечения границы. Политик также отметил, что детей (которых он якобы собирался сопровождать) при Рябошапке не было.
«Пограничников смутили две мелкие детали, Руслан Георгиевич всегда сыпался на мелочах. Рябошапка не смог предъявить детей, которых куда то сопровождал за рубеж, и показать хоть какой то документ, подтверждающий, что он их отец, или хотя бы мать», — сыронизировал Бужанский.
Как отметил парламентарий, призывной возраст экс-генпрокурора «позволяет Руслану Георгиевичу командовать десантно-штурмовой бригадой хоть завтра».
Согласно указу президента Владимира Зеленского, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.