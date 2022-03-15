Украинские пограничники не выпустили из страны бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку, который хотел покинуть страну, представившись многодетным отцом. Об этом 14 марта сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский

Рябошапка получил награду от Госдепа США © скриншот видео OOO Финиксион

По его словам, пограничники в течение двух часов проверяли данные экс-генпрокурора, после чего приняли решение о запрете пресечения границы. Политик также отметил, что детей (которых он якобы собирался сопровождать) при Рябошапке не было.

«Пограничников смутили две мелкие детали, Руслан Георгиевич всегда сыпался на мелочах. Рябошапка не смог предъявить детей, которых куда то сопровождал за рубеж, и показать хоть какой то документ, подтверждающий, что он их отец, или хотя бы мать», — сыронизировал Бужанский.

Как отметил парламентарий, призывной возраст экс-генпрокурора «позволяет Руслану Георгиевичу командовать десантно-штурмовой бригадой хоть завтра».

Согласно указу президента Владимира Зеленского, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.