Жители столицы Мадагаскара вышли на акцию в поддержку спецоперации России на Украине, сообщает 12 марта РИА Новости

Одна из организаторов акции Сандра Рабе заявила агентству, что стремление НАТО включить Украину в свой состав и разработки биологического оружия под началом США противоречат всем международным договорённостям. В Черногории прошла массовая акция в поддержку России © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что это не очень хорошая идея. Им нужно найти решение, чтобы покончить со всем этим. Мы очень ценим то, как Россия проводит свою политику. Россия — страна, для которой очень важно держать слово», — сказала Рабе.

Действия Запада, который распространяет ложные сведения в СМИ и игнорирует предложения РФ в сфере безопасности, Рабе назвала неправильными.

По словам участников манифестации, народ Мадагаскара поддерживает политику России, которая никогда не была колонизатором, в отличие от стран Запада.