Одна из организаторов акции Сандра Рабе заявила агентству, что стремление НАТО включить Украину в свой состав и разработки биологического оружия под началом США противоречат всем международным договорённостям.
«Я думаю, что это не очень хорошая идея. Им нужно найти решение, чтобы покончить со всем этим. Мы очень ценим то, как Россия проводит свою политику. Россия — страна, для которой очень важно держать слово», — сказала Рабе.
Действия Запада, который распространяет ложные сведения в СМИ и игнорирует предложения РФ в сфере безопасности, Рабе назвала неправильными.
По словам участников манифестации, народ Мадагаскара поддерживает политику России, которая никогда не была колонизатором, в отличие от стран Запада.