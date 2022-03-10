Министерство обороны РФ 10 марта обнародовало детали американского проекта, проводимого в лабораториях в нескольких украинских городах. По данным ведомства, эти исследования можно назвать одними из самых безрассудных и безответственных в истории

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Как рассказали в российском оборонном ведомстве, подобные лаборатории были созданы американцами в Киеве, Харькове и Одессе. Деятельность ученых там была сфокусирована на проекте UP-4.

Целью проекта было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1 (так называемый птичий грипп), летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла, известной также как азиатская чума птиц.

Отмечается, что были определены два вида птиц, маршрут миграции которых проходит через территорию России, также обобщались сведения о маршрутах миграции через Восточную Европу.

«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации», — говорится в заявлении Минобороны.

Сообщается также, что среди разработок украинских лабораторий — проект P-781, где в числе потенциальных переносчиков агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши, проект UP-8 по изучению вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине, а также проекты UP-2, UP-8, UP-9, направленные на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней. Биолаборатории и ядерное оружие: Мухин об угрозах, которых России удалось избежать

По мнению Минобороны России, все эти проекты не могли осуществляться исключительно украинскими учеными без прямого руководства специалистов из США, о чем ранее заявляли Соединенные Штаты.

За участие в исследованиях Пентагон выплачивал вознаграждение, однако небольшое по американским меркам, что говорит о низкой оценке американцев профессионализма специалистов с Украины.