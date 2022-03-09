Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению на Донбасс. Об этом 9 марта сообщают РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало секретный приказ Украины о подготовке атаки на Донбасс © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.