Большая часть Луганской Народной Республики (ЛНР) уже освобождена от украинских военных. Об этом 7 марта заявил руководитель Республики Леонид Пасечник в эфире «Россия 1»

РФ может «остудить горячие головы» на Украине - Пасечник © РИА Новости, Стрингер Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.