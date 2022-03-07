«На сегодняшний день практически вся территория Луганской Народной республики, ну большая часть, освобождена. Под вопросом… мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо», — заверил Пасечник.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.