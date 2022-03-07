Ранее французское издание Pleinchamp сообщило, что без поставок российских азотных удобрений и сырья для их производства сельское хозяйство страны может оказаться на грани катастрофы.
Теперь выясняется, что Франция ничуть не менее зависит от российских металлов, которые используются в автомобилестроении и авиапроме.
По данным France Info, львиная доля российского экспорта во Францию составляет железная руда и цветные металлы.
В первую очередь это алюминий, но также и палладий, никель, титан, платина, кобальт, вольфрам и медь, которые крайне необходимы при производстве атомобилей, авиации, батарей, турбин и электроники.
Хотя Франция активно развивает свою атомную энергетику, она до сих пор зависит от российского угля, который составляет примерно треть всего импорта.
Всего этого Франция может лишиться из-за масштабных санкций, введенных по указанию Вашингтона против российской экономики за спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Частично Париж уже осознал масштаб проблем, которые его ожидают. В частности, президент Эммануэль Макрон посоветовал французским компаниям не уходить из России.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.