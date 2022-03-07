Французская промышленность и энергетика слишком сильно зависят от российских ресурсов, разрыв экономических отношений с РФ больно ударит по этим отраслям, пишет издание France Info

Ранее французское издание Pleinchamp сообщило, что без поставок российских азотных удобрений и сырья для их производства сельское хозяйство страны может оказаться на грани катастрофы.

Теперь выясняется, что Франция ничуть не менее зависит от российских металлов, которые используются в автомобилестроении и авиапроме.

По данным France Info, львиная доля российского экспорта во Францию составляет железная руда и цветные металлы.

В первую очередь это алюминий, но также и палладий, никель, титан, платина, кобальт, вольфрам и медь, которые крайне необходимы при производстве атомобилей, авиации, батарей, турбин и электроники.

Хотя Франция активно развивает свою атомную энергетику, она до сих пор зависит от российского угля, который составляет примерно треть всего импорта.

Всего этого Франция может лишиться из-за масштабных санкций, введенных по указанию Вашингтона против российской экономики за спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Частично Париж уже осознал масштаб проблем, которые его ожидают. В частности, президент Эммануэль Макрон посоветовал французским компаниям не уходить из России.

Ситуация на Украине

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

16 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © коллаж Украина.Ру

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.