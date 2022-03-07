Европейские аграрии этой весной столкнутся с жесточайшим дефицитом удобрений, отмечается в редакционной статье французского портала о сельском хозяйстве Pleinchamp

Европа вслед за США скоропалительно ввела масштабные экономические санкции против России за спецоперацию по принуждению Украины к миру, хотя и понимала, что пострадает от них как минимум не меньше Москвы и намного больше Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что почти 25% всех импортных азотных удобрений в Европу поставляет Россия, которая одновременно является главным поставщиком природного газа и аммиака, которые являются сырьем для создания азотных удобрений.

Кризис в этой сфере накладывается на сокращение посевных площадей во Франции в текущем году.

Из-за ситуации на Украине уже заметен дефицит масличных культур и зерна, крупными экспортерами которых являются Москва и Киев.

Также стремительно растут цены на нефть, что только усугубляет турбулентность в экономике всего Европейского союза.

Ситуация на Украине

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

16 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © коллаж Украина.Ру

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.