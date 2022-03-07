Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с неонацистскими группировками готовится устроить радиоактивное заражение в Харькове, сообщило Минобороны России 7 марта

Заявление официального Киева о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие стало одной из причин начала спецоперации РФ на Украине. По данным российского военного ведомства, его разработки велись в том числе и в Харькове.

«СБУ совместно с боевиками батальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков», — сообщили в МО РФ.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

Заряды планируют подорвать с тем, чтобы обвинить Россию в том, что она якобы нанесла ракетный удар по ядерной установке, сообщили в Минобороны.

В первую столицу Украины шестого марта прибыли иностранные журналисты, одна из их целей — фиксация последствий провокации и обвинения России в создании экологической катастрофы.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.