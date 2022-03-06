Президент Сербии Александр Вучич объяснил поддержку Белградом антироссийской резолюции ООН внешним давлением на страну. Об этом Вучич заявил 5 марта в интервью Kurir TV

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Вучичем поприветствовал поддержку Сербией резолюции ООН с осуждением действий России на Украине. Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Если бы мы не проголосовали в ООН так, как проголосовали, сегодня бы мы были без 30-50 фабрик (западных компаний-инвесторов — ред.), которые так трудились привести в Сербию, и этот поезд бы уже был здесь и нас давил», — сказал глава Сербии.

В обращении к гражданам Сербии 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.

Ранее в среду Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую военные действия России на Украине. В числе её соавторов — Украина, Великобритания и США. В резолюции не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний о положении населения Донбасса и агрессии киевской власти против ДНР и ЛНР.