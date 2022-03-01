Взрыв или ракетный удар в Харькове - это намеренная провокация украинских военных с целью «напугать эти массы, которые собрались штурмовать харьковскую администрацию». Такое мнение 1 марта высказал полковник Виктор Баранец в комментарии RT

«Судя по всему, украинские войска знают, что народ Харькова настроен против харьковской же администрации. В данном случае я считаю, что это был умышленный удар украинской армии по тем харьковчанам, которые недовольны администрацией города. И [президент Владимир] Путин, и [министр обороны Сергей] Шойгу, и начальник Генштаба [Валерий] Герасимов категорически, строжайшим образом приказали участникам операции, что не только снаряд, граната — пуля не должна лететь в социальные здания», — сказал Баранец.

Выход ВСУ к Азовскому морю заблокирован - Минобороны РФ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк летела с направления, где нет российских войск, а совершен удар был калибром 152 мм, который запрещен Минскими соглашениями.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.