Члены делегаций начнут съезжаться на переговоры Украины и России уже сегодня вечером. Об этом 1 марта пишут РИА Новости со ссылкой на члена конституционной комиссии Белоруссии, близкий к соорганизаторам переговоров Юрия Воскресенского

«Члены делегаций начнут прибывать в Белоруссию на российско-украинские переговоры уже сегодня вечером», — сообщает агентство.

Опасения жителей Донбасса оправдались: СМИ сообщают об усилении атаки со стороны ВСУ после выезда ОБСЕ © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Пока никаких деталей представители делегаций не озвучивали, однако обе стороны оценили первые итоги как положительные.

В частности, член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Сообщается, что второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже 2 марта.