Телеканал «Россия-24» 28 февраля сообщил о начале переговоров между делегациями России и Украины в Белоруссии

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Там также показали кадры делегаций, сидящих за столом переговоров.

Стороны проводят встречу недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять.

В состав российской делегации вошли представители МИД, Министерства обороны, Администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.

В состав украинской делегации вошли: глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.