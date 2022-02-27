Мэр Львова объявил, что в городе будет организовано патрулирование на ключевых объектах и обратился к жителям.
«Кто имеет оружие, оно должно быть готово. У кого нет оружие, то заготавливайте коктейли Молотова, сейчас мы их называем Бандера-смузи», — сказал Садовый.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.