Польша, Болгария и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом 26 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на свой нераскрытый источник, близкий к одной из российских авиакомпаний

«Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление — ред.) о закрытии воздушного пространства», — сообщил источник.

Зеленский пытался улыбаться и рассказал о своем оружии. Появилось короткое видео от президента Украины © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Отдельные российские авиакомпании уже отреагировали на сообщение. В частности, в S7 заявили, что прорабатывают маршруты облета закрытых воздушных пространств.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.