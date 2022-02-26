«Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление — ред.) о закрытии воздушного пространства», — сообщил источник.
К слову, ранее эти 3 страны объявили, что с 26 февраля закроют свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со спец операцией РФ по демилитаризации Украины.
Отдельные российские авиакомпании уже отреагировали на сообщение. В частности, в S7 заявили, что прорабатывают маршруты облета закрытых воздушных пространств.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.