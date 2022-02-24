Депутатам Верховной Рады Украины запретили покидать Киев. Об этом на экстренном заседании 24 февраля объявил спикер Руслан Стефанчук. Трансляцию ведет телеканал «Рада»

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Накануне. Донецк вечером перед большой войной © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Кто уехал — тот предатель», — заявил Стефанчук.

В ходе заседания украинский парламент 300 голосами одобрил введение в стране военного положения.

Ранее украинские СМИ показали видео, на котором предположительно Стефанчук эвакуирует свою семью из Киева.