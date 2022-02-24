Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома, но приготовить тревожные чемоданчики, чтобы в случае необходимости быстро проследовать в укрытия

«Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас — паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове «тревожный чемодан». Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!», — написал он.