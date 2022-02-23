«Газпром» является надёжным партнёром, и поддержание стабильных поставок газа в Европу - в интересах всех сторон, заявили в германской энергокомпании Uniper, передаёт РИА Новости 23 февраля

«Мы понимаем, что поддержание поставок в Европу — в интересах всех сторон. Как мы говорили ранее, "Газпром" на протяжении 50 лет… всегда был надёжным партнёром», — заявили в Uniper в ходе телефонной конференции аналитиков и инвесторов. Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что если цены на энергию в Евросоюзе останутся высокими и в 2022 году, это ощутимо негативно повлияет на европейскую экономику.

Ранее министерство экономики Германии по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого доклада происходила сертификация газопровода.

Директор института РУССТРАТ Елена Панина в интервью РИА Новости отметила, что реакция Запада на признание Россией ЛДНР была ожидаема, и что отказ от "Северного потока-2" превратит Германию в колонию США.