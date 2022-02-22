Он отметил, что Китай будет продолжать поддерживать контакты со всеми сторонами, имеющими отношение к вопросу.
«Китай ещё раз призывает все стороны проявлять сдержанность, осознавать важность реализации принципа "неделимости безопасности", ослаблять напряжённость и разрешать разногласия путем диалога и переговоров, поскольку ситуация на Украине ухудшается», — заявил официальный представитель МИД КНР.
Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.