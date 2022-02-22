Нынешнее положение вокруг Украины тесно связано с задержками в реализации Минских соглашений. Об этом заявил на брифинге 22 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Он отметил, что Китай будет продолжать поддерживать контакты со всеми сторонами, имеющими отношение к вопросу. Салливан: Китай пострадает, если поддержит РФ © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

«Китай ещё раз призывает все стороны проявлять сдержанность, осознавать важность реализации принципа "неделимости безопасности", ослаблять напряжённость и разрешать разногласия путем диалога и переговоров, поскольку ситуация на Украине ухудшается», — заявил официальный представитель МИД КНР.

Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.