Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что в ближайшем будущем о вступлении Украины в НАТО речи не идет

«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что совместного решения стран НАТО в пользу гарантированного присоединения Украины к альянсу пока нет.

Шольц подчеркнул, что Запад готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности. Большинство немцев не хотят видеть Украину в НАТО © "Рейтинг"

«Несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные… о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности. Речь идет о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится», — добавил канцлер ФРГ.

Для урегулирования кризиса на Украине решающими остаются переговоры в рамках нормандского формата, заявил Шольц.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине. Он призвал Россию отвести войска от границы Украины.

Москва отвергает обвинения Запада в агрессии против Украины и подчеркивает, что Киев не соблюдает Минские соглашения, а Запад под предлогом вторжения РФ накачивает Украину летальным оружием.