Начинается горячая фаза противостояния в Донбассе, потому президент США Джозеф Байден дал указание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наступать. Об этом 18 февраля заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

«Уже все обо всем договорено. Какая информационная война? Начинается горячая фаза. По приказу Байдена Зеленский вынужден наконец… Хотелось ему еще затянуть. Не получатся. Все. Байден отдал приказ наступать на Донбасс. Ночью ничего не произойдет», — заявил он.

С Запада продолжают звучать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части. «Вы нам не враги»: Байден пересмотрел отношение к России и объявил, что не будет помогать Украине в войне © REUTERS, Kevin Lamarque

Ситуация в Донбассе всё более обострилась 18 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населённых пунктов. Началась эвакуация мирного населения в Россию. Позднее СМИ сообщили о ряде взрывов на газовых станциях.

Главы Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали людей срочно покинуть Донбасс, поскольку в ближайшее время ожидается масштабное наступление ВСУ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договорённости с властями Российской Федерации жителей ДНР и ЛНР будут размещать в Ростовской области.