Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Штаты и другие мировые державы. Об этом 17 февраля сообщила The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника в американских и европейских структурах власти

Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину © CC0, Pixabay

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Западные СМИ нагнетают обстановку и даже указывают конкретные даты и время нападения. Однако ничего не происходит, и они вносят правки в тексты. Накануне сообщалось, что США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Новые сроки начала «российско-украинской войны» назвало американское издание Politico со ссылкой на аналитиков. В издании уверены, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок.