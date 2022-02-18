Министерство обороны Великобритании 17 февраля опубликовало в своем Twitter карту возможного российского наступления на города Украины, в том числе с территории Белоруссии и из Крыма

Хроника объявленного вторжения: политические итоги недели

Второй этап предусматривает наступление крымских дивизий в сторону Одессы и продолжение наступления из Днепра в сторону Винницы.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

Новый виток эскалации на востоке Украины продолжается с осени прошлого года, когда несколько западных изданий сообщили о подготовке Россией военного вторжения в страну. Позже этот тезис подхватили западные и украинские политики. Не раз назывались конкретные даты вторжения, а издания публиковали подробные карты российского наступления.

Так, в начале декабря 2021 года немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, как сообщили источники издания, Россия готовит в начале января 2022 года. В статье отмечалось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден призвал находящихся на Украине американцев покинуть страну «сейчас», так как «ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». После этого западные посольства начали закрывать свои представительства в Киеве, а более 30 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Накануне Байден вновь заявил, что есть все признаки вторжения России на Украину в «ближайшие несколько дней».

Российские власти назвали сообщения Запада о готовящемся вторжении на Украину вбросами, а его целью — нагнетание напряженности. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что эту тему поднимали еще в начале года, однако самого вторжения до сих пор не случилось. В то же время президент сказал, что видит угрозы для ЛНР и ДНР из-за передвижения вооруженных сил Украины вблизи их территорий, а также угрозы для России в учениях НАТО вблизи границ страны.