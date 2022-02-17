По словам украинского лидера, потери, к которым приводит эта паника, создают препятствия для «значительного повышения зарплат» государственным служащим.
«Все эти "даты" и паника — всё это работает против Украины», — заявил Зеленский.
При этом он отметил, что сложившаяся ситауция также негативно сказывается и на России.
В последние месяцы в Вашингтоне и Лондоне звучат утверждения о якобы подготавливаемом вторжении РФ на украинскую территорию.
Москва опровергает такие утверждения, подчёркивая, что ни на кого не собирается нападать.