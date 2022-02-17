Президент Украины Владимир Зеленский указал, что заявления о «вторжении» РФ и паника, которая из-за этого происходит, работают против Украины. Об этом он рассказал 17 февраля в интервью РБК-Украина

Бондаренко: будет ещё много «вторжений» России на Украину © РИА Новости, Нина Зотина

«Все эти "даты" и паника — всё это работает против Украины», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что сложившаяся ситауция также негативно сказывается и на России.

В последние месяцы в Вашингтоне и Лондоне звучат утверждения о якобы подготавливаемом вторжении РФ на украинскую территорию.

Москва опровергает такие утверждения, подчёркивая, что ни на кого не собирается нападать.

