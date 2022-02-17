Сложное финансовое положение населения не было главной и единственной причиной январских погромов в Казахстане начала января. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Я полагаю, что протестами в Западном Казахстане просто воспользовались. Все прекрасно знали, что газовый акцион начнет работать с 1 января, и решение это принималось не 31 декабря. Это решение согласовывалось в течение нескольких месяцев», — сказала эксперт.

Она напомнила, что последний раз такое же резкое повышение цен происходило в начале 1990-х, и констатировала, что люди, очевидно, были не готовы к подобному. Однако, уверена Малярчук, это не могло стать единственным мотивом, приведшим к столь плачевным последствиям.

«Это комплекс причин, его нельзя связывать только с бедностью населения. В Алма-Ате нет проблем с газом: город почти весь газифицирован, автомобилисты ездят на бензине, и тут нет проблем с достатком. Но почему именно в Алма-Ате были такие протесты? Причин тут много и много домыслов тоже», — заключила она.

Шуфрич объяснил, почему Зеленский хочет отказаться от Донбасса © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.