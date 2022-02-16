Президент Украины Владимир Зеленский не намерен предоставлять жителям Донбасса конституционное право голосовать. Об этом сказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - за жизнь» Нестор Шуфрич в эфире «Первого независимого» 15 февраля

По словам Шуфрича, Германия, Франция и США готовы гарантировать Зеленскому возвращение контроля над границей Донбасса, но он не идет на выполнение своей части Минских соглашений. Украина не выполняет, Запад не понимает: Песков о Минских соглашениях © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Это означает только одно: Зеленскому не надо, чтобы миллионы наших граждан, которые проживают на Донбассе, получили конституционные права голосовать. Ему наплевать на позицию Байдена эту ситуацию урегулировать, тем более Макрона, тем более Шольца. Он не хочет, чтобы эти люди голосовали. Он готов от них отказаться», — заявил депутат.

Ранее министр временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что Владимир Зеленский допускает проведение реферндума по вопросу необходимости выполнения Минских соглашений.

Политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру отметил, что Киев прямо не отказывается от Минских соглашений, потому что сейчас они несут для власти функцию наращивания экономического санкционного давления на Россию.