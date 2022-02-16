Украине необходимо подготовиться к глубокой автономии Донбасса, чтобы перехватить инициативу в переговорах о решении конфликта. Такое мнение 15 февраля в эфире телеканала «Наш» озвучил политолог Андрей Ермолаев

«Я считаю, что это (заявления президента США Джо Байдена — ред.) проявление того, что готовится соглашение Росси и США. И Москва сегодня дала сигнал, что готовит письменный ответ. Понимая это, Украине нужно в одностороннем порядке… начать уменьшение военного контингента возле Донбасса, увезти в одностороннем порядке тяжелую технику, ввести мораторий на первый выстрел, обратиться к ОБСЕ с просьбой увеличения миссии на переходный период и зреть к готовности переговорам о глубокой автономии Донбасса», — заявил он.

Украина не может противостоять США и РФ одновременно - экономист © Daniel Tokarets / flickr

Вечером 15 февраля президент США заявил, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной более 150 тысяч военных и может начать наступление. Он также отметил, что Вашингтон и страны-участницы НАТО не намерены размещать ракеты на территории Украины, выступив за дипломатическое решение конфликта в Донбассе.

При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Россией, однако в случае нападения на американцев на территории Украины ответят жестко.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.