Французский телеканал TF1 в вечернем выпуске новостей 8 февраля показал репортаж своих корреспондентов, побывавших в Донецке. В сюжете представлены рядовые жители ДНР, которые едины в том, что их родина не имеет сегодня ничего общего с Украиной

Во вторник, 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Москве французского лидера принимал глава российского государства Владимир Путин. По словам Макрона, все стороны конфликта в Донбассе должны выполнять Минские соглашения, которые являются гарантией территориальной целостности Украины.

Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

В сюжете показана жительница города, которая приводит репортеров в бомбоубежище в подвале своего дома. По ее словам, здесь она и ее соседи скрываются от обстрелов со стороны украинской армии. Женщина говорит, что считает себя русской, у нее и членов ее семьи российский паспорт и она надеется, что Донбасс в будущем станет частью РФ.

«Она, как и большинство жителей самопровозглашенной республики, считает, что именно украинцы начали войну в 2014 году. Поэтому с тех пор она все больше и больше смотрит в сторону России», — говорится на видео.

Журналисты отметили, что повсюду в Донецке слышна русская речь, в том числе в высших учебных учреждениях.

«Мы родились на Украине, но в душе мы все русские», — рассказала продавщица одного из книжных магазинов Донецка.

Также в материале обращается внимание, что большинство продуктов на полках супермаркетов — из России и Белоруссии, при этом в республике нет в обращении украинской валюты.

Завершается сюжет демонстрацией огромного баннера в центре Донецка, на котором написано «Мы — русский Донбасс».