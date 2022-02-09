Во вторник, 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Москве французского лидера принимал глава российского государства Владимир Путин. По словам Макрона, все стороны конфликта в Донбассе должны выполнять Минские соглашения, которые являются гарантией территориальной целостности Украины.
В это время французским телезрителям был показан репортаж из столицы ДНР, в котором журналисты так и не смогли найти ни одного признака готовности республики вернуться в состав Украины.
В сюжете показана жительница города, которая приводит репортеров в бомбоубежище в подвале своего дома. По ее словам, здесь она и ее соседи скрываются от обстрелов со стороны украинской армии. Женщина говорит, что считает себя русской, у нее и членов ее семьи российский паспорт и она надеется, что Донбасс в будущем станет частью РФ.
«Она, как и большинство жителей самопровозглашенной республики, считает, что именно украинцы начали войну в 2014 году. Поэтому с тех пор она все больше и больше смотрит в сторону России», — говорится на видео.
Журналисты отметили, что повсюду в Донецке слышна русская речь, в том числе в высших учебных учреждениях.
«Мы родились на Украине, но в душе мы все русские», — рассказала продавщица одного из книжных магазинов Донецка.
Также в материале обращается внимание, что большинство продуктов на полках супермаркетов — из России и Белоруссии, при этом в республике нет в обращении украинской валюты.
Завершается сюжет демонстрацией огромного баннера в центре Донецка, на котором написано «Мы — русский Донбасс».