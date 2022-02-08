Анонсированный альянс Великобритании, Польши и Украины (иронично называемый "УПА" - Украина, Польша, Англия) так и не состоялся. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров

Результат визита премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы правительства Польши Матеуша Моравецкого для Украины оказался не просто негативным, а очень негативным, заявил эксперт.

«Ожидали мы одного, а получили не совсем то, что хотели. Во-первых, никто ничего не подписал. Во-вторых, даже не было объявлено о создании политического союза, а ведь это было анонсировано. Мало того, Джонсон очень сильно нас напугал тем, что сказал, что мы будем воевать до последнего украинца с Россией», — сказал Вакаров.

Моравецкий же, по словам Вакарова, лишь подчеркнул значимость "заробитчан" для Польши и предложил украинцам приезжать ещё больше.

Никаких заявлений, документов о создании альянса подписано не было, и вывод следует, что что-то пошло не так, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.