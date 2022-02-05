«Я сейчас открою страшную тайну, но у нас белорусский экспорт с этого года обнуляется. То есть если раньше РФ занималась белорусским реэкспортом, то теперь российский реэкспорт идет вместо белорусского. Мы поставляем белорусскую продукцию (тот же «Беларуськалий» через Усть-Лугу). А еще недавно белорусские коллеги занимались тем, что перепродавали на территорию РФ украинскую продукцию и запрещенную у нас продукцию Евросоюза, переклеивая этикетки. Поэтому необходимо выровнять хотя бы эту составляющую, чтобы не было серых зон, в которых существовала белорусская экономика», — указал эксперт.
Абзалов напомнил, что долгое время Россия поддерживала Белоруссию поставками энергоносителей, которые Минск не потреблял в массе своей самостоятельно, а перерабатывал, отправлял на европейский и на украинский рынок, в связи с чем Белоруссия занимала более половины серого рынка Украины, поэтому история о том, что украинские танки заправляются российской нефтью, соответствует действительности, но переработана нефть на белорусских предприятиях.
Поэтому Москва хотела бы большей определенности в синхронизации экономического и таможенного законодательства хотя бы для того, чтобы закрывать эти направления, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.