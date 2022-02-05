Главная задача, которая стоит перед Россией и Белоруссией в части экономической интеграции -синхронизация таможенного законодательства. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Абзалов напомнил, что долгое время Россия поддерживала Белоруссию поставками энергоносителей, которые Минск не потреблял в массе своей самостоятельно, а перерабатывал, отправлял на европейский и на украинский рынок, в связи с чем Белоруссия занимала более половины серого рынка Украины, поэтому история о том, что украинские танки заправляются российской нефтью, соответствует действительности, но переработана нефть на белорусских предприятиях.

Поэтому Москва хотела бы большей определенности в синхронизации экономического и таможенного законодательства хотя бы для того, чтобы закрывать эти направления, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.