Посредничество президента Турции Тайипа Эрдогана в переговорах между Украиной и Россией мог предложить Киев. Об этом 3 февраля заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала UkrLive

«Я не уверен, что это предложение исключительно Эрдогана. Мне кажется, что это позиция и украинской стороны. Ему предлагают, а Эрдоган рад воспользоваться. Сегодня Украина не против, что Эрдоган выступил посредником в силу того, что позиции Эрдогана сегодня ближе к украинским ситуационно. Потому что та активность, которую мы наблюдаем сегодня вокруг Украины, это преследование и ее национальных интересов», — сказал эксперт.

Бортник подчеркнул, что официальному Киеву нужно понимать, что Турция — не совсем партнер, а скорее попутчик. Он заявил, что Турция такой партнер Украины, который считает все Черное море и северное Причерноморье своей исторической территорией и претендует на восстановление влияния на эти территории. «Черное море было османским!» Зачем Эрдоган захотел быть посредником между Россией и Украиной © AP, Presidential Press Service

В четверг, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на Украину с официальным визитом и провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое будет содействовать активизации торговли между двумя странами.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция «с удовольствием примет» на своей территории саммит на уровне лидеров или переговоры Украины и России на техническом уровне.