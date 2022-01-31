У депутатов Рады подготовлен план на случай чрезвычайной ситуации, рассказал на брифинге 31 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНИАН

«Мы готовы к развитию событий, которые установлены законодательством Украины, в частности речь идет о том, когда в Украине может быть введен особый период. Конечно, план есть», — заявил Стефанчук.

Он пояснил, что на случай отключения интернета и сотовой связи для депутатов Рады заготовлены пакеты с печатными инструкциями. В них указано, когда депутаты должны собираться в парламенте и «на каком месте».

Спикер Рады также подчеркнул важность введения в Верховной Раде онлайн-голосования. С помощью такой системы парламентарии могли бы принимать некоторые решения, голосуя удаленно. Ранее он сообщил, что уже подготовлен законопроект по вопросу возможного дистанционного голосования.

Ранее глава «Радикальной партии» Олег Ляшко рассказал, что для депутатов Рады якобы готов бункер, куда они должны отправиться в случае ЧС.

В интервью 31 января министр обороны Алексей Резников заявил, что в настоящее время на Украине нет нужды в мобилизации населения, пока будут проводиться только учения Сил территориальной обороны.

В западных СМИ нагнетают напряжение вокруг Украины, обвиняя РФ в подготовке «вторжения». Официальный Киев опровергает «угрозу вторжения», однако требует от стран Запада увеличить поставки оружия.

Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, а накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.