Украина с помощью Запада организует информационную кампанию против РФ и республик Донбасса, сообщил 31 января начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко, передает РИА Новости

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing sword ("Сокрушительный меч — ред.)», — рассказал представитель ЛНР.

Он пояснил, что перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и ополченцев Донбасса, а также ввести в заблуждение мировую общественность и обвинить ЛНР, ДНР и Россию в «агрессии против Киева».

Ранее в ЛНР сообщили о прибытии на линию разграничения в Донбассе украинских спецназовцев и продолжении стягивания боевой техники, запрещенной Минскими соглашениями. Ищенко: Запад отправляет на Украину оружие, готовясь к тому, что скоро ее не будет ©

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. После заключения перемирия в регионе продолжаются перестрелки, с украинской стороны ведутся обстрелы жилых районов.

В МИД РФ отмечали, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, в то время как Запад продолжает поставлять Украине летальное оружие, что никак не способствует дипломатическому решению конфликта.