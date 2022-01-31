Украина доставляет в Донбасс военную технику втайне от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью РИА Новости 31 января

Глава ЛНР пояснил, что украинские военные используют средства радоэлектронной борьбы, чтобы мешать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, в СММ регулярно отмечают, что их беспилотники глушатся. В Донбассе заметили украинский спецназ © Facebook, Операція об'єднаних сил

«С украинской стороны… идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий», — рассказал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что оружие, которое Киеву поставляют США и Великобритания, буквально через день-два появляется в Донбассе.

Он подчеркнул, что хотел бы спросить у налогоплательщиков из США, Великобритании, Канады, понимают ли они, что оружие, которое получает Киев, направляется не для борьбы со «страшным российским агрессором», а дается в руки боевикам украинского режима, чтобы убивать мирных жителей ЛНР и ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает подготовку к наступательной операции против ЛНР и ДНР.