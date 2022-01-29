Посольство указало, что американские власти каждый день «рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине» под предлогом возможного нападения России.
«Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — говорится в сообщении.
Также дипломаты указали, что 28 января украинская армия обстреляла из крупнокалиберных пулеметов многоквартирный дом в поселке Ясное около города Докучаевска.
Сообщение заканчивается призывом к американским властям «заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду».
На днях военные представители непризнанных республик Донбасса сообщали, что украинские военные готовятся к активным боевым действиям в регионе.