Посольство России в США обвинило Вашингтон в накачивании киевского режима оружием, что подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 января на странице посольства в Facebook

Посольство указало, что американские власти каждый день «рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине» под предлогом возможного нападения России.

«Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Народная милиция ЛНР анонсировала скорое наступление Киева © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сообщение заканчивается призывом к американским властям «заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду».

На днях военные представители непризнанных республик Донбасса сообщали, что украинские военные готовятся к активным боевым действиям в регионе.