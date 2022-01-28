Действия Украины на линии соприкосновения с Донбассом говорят о том, что ВСУ готовятся к наступательным действиям, что подтверждено наблюдателями ОБСЕ. Об этом в интервью Украина.ру сообщил глава ДНР Денис Пушилин

В планах киевской власти — военные провокации на линии соприкосновения, подчеркнул Пушилин. Пушилин рассказал о химических атаках в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«У нас есть данные о готовящихся украинских провокациях, цель которых — поставить под удар системы жизнеобеспечения прифронтовых территорий и наших предприятий с опасным производством. Надеемся, что огласка этих планов остановит диверсантов…В подразделениях противника приостановлены отпуска для личного состава, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков», — сказал Пушилин.

К линии соприкосновения со стороны Украины стягиваются самоходные реактивные установки разминирования, что свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к прорыву минных заграждений для наступательных действий, заявил глава республики.

Искусственно созданный поток дезинформации привёл к реакции на заявления о якобы готовящейся российской агрессии, подчеркнул Пушилин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.