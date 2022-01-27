Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью информационно-аналитическому изданию Украина.ру рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

- Денис Владимирович, какова в настоящий момент военная ситуация на линии соприкосновения?

— Мы видим, что к линии соприкосновения продолжается стягивание сил и средств противника. Вооруженные формирования Украины наращивают численность личного состава, а также вооружения.

Украинское командование размещает военную технику, в том числе бронетранспортеры, БМП, зенитные ракетные комплексы, разведывательно-дозорные машины, гаубицы вблизи жилых домов в Николаевке, Новоигнатовке, Майорске, Староигнатовке, Павлополе, Кирилловке и других населенных пунктах, подконтрольных киевской власти. И эти факты подтверждаются отчетами СММ ОБСЕ

Денис Пушилин: Донецкая земля будет освобождена от украинских захватчиков © РИА Новости, Евгений Одиноков

Всё это происходит на фоне того, что в переговорном процессе по-прежнему наблюдается тупиковая ситуация.

Если говорить о количестве обстрелов, то на данный момент ситуация относительно спокойная, мы не фиксируем их увеличение.

- Насколько вероятно украинское наступления? Есть ли данные разведки на этот счет?

— Действия Украины на линии соприкосновения говорят о том, что ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) готовятся к наступательным действиям. Ситуация такая, что даже наблюдатели ОБСЕ подтверждают перемещения украинской техники.

У нас есть данные о готовящихся украинских провокациях, цель которых — поставить под удар системы жизнеобеспечения прифронтовых территорий и наших предприятий с опасным производством. Надеемся, что огласка этих планов остановит диверсантов.

В подразделениях противника приостановлены отпуска для личного состава, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.

К линии соприкосновения со стороны Украины стягиваются самоходные реактивные установки разминирования УР-77, идет снабжение переносными установками разминирования УР-83П. Это говорит о том, противник готовится к проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях для наступательных действий.

Денис Пушилин: После встречи Байдена с Зеленским Украина окончательно стала американской колонией © РИА Новости, Евгений Одиноков

Большая часть украинских провокаций сегодня перенеслась в медийное пространство и связана с заявлениями о якобы российской агрессии. Искусственно создаваемый поток дезинформации привел к панике среди украинского населения, проблемам инвестиционного характера. Отзыв дипмиссий ряда стран подлил масла в огонь. В связи с чем украинским властям пришлось дезавуировать собственные утверждения, заявлять, что подтверждений возможного нападения на Украину не нашли.

Будет Украина наступать или нет — зависит от решений, принимаемых не в этой стране, а теми, кто ею управляет и играет ключевую роль в сегодняшних событиях.

- Какое настроение в рядах Народной милиции ДНР?

— Сегодня подразделения Народной милиции — это эффективные, организованные, слаженно действующие части. Мы постоянно проводим тактико-строевые, тактико-огневые занятия, различные учения для личного состава, прорабатываем варианты развития событий, и всегда готовы адекватно ответить противнику. Кроме того, к оперативному реагированию готовы наши экстренные службы и профильные ведомства.

Что касается настроения, тут можно сказать следующее: нет мотивации выше, чем у тех, кто защищает свои землю, свои семьи и свои дома.