Украинской власти необходимо перестать требовать от предпринимателей выплаты повышенных налогов в тяжелое для страны время, чтобы хотя бы сохранить внутреннюю стабильность. Такое мнение 25 января выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

Бортник отметил, что Украине необходимо как в США максимально снять все регулирование с бизнеса, чтобы сохранить социальную стабильность. Массовое побоище и бегство депутатов: что произошло в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Когда мы будем богатыми и более стабильными, в обществе переживем эпоху страха, в которой сегодня живем, решим кризис безопасности, к этому вопросу нужно вернуться. Сегодня он просто провоцирует нестабильность и кризис», — заявил он.

Также Бортник отметил, что власти нужно обратить внимание на то, что сегодня существует большое количество социально-экономических линий напряжения в обществе. Поэтому оппозиция этим пользуется и оборачивает процесс в пользу своих политических требований.

Во вторник, 25 января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они потребовали отсрочки закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.

После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.