«В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально — чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии… Впрочем, информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров», — говорится в материале.
Один из собеседников издания на Банковой подтвердил, что Украина рассчитывает на организацию встречи советников до конца января.
Подчеркивается также, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства.
Проект закона об основах государственной политики переходного периода, о котором идет речь, Кабмин Украины одобрил 4 августа. По данным министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, в документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона «определение РФ как государства-агрессора и государства-оккупанта». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что принятие этого закона на Украине будет означать выход Киева из Минского комплекса мер. Министр отмечал, что Франция и Германия ранее утверждали, что они не допустят принятия этого закона, однако никаких действий с их стороны предпринято не было.
Очная встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» состоится на этой неделе в Париже. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что все участники встречи на уровне политических советников подтвердили свое участие.