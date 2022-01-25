Кабинет министров Украины решил отозвать из Верховной Рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», чего требовала от Киева РФ для возобновления переговоров на уровне советников «нормандской четверки». Об этом 24 января сообщило украинское издание «Европейская правда»

Как можно скорее: Грызлов обратился с призывом к Украине © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Один из собеседников издания на Банковой подтвердил, что Украина рассчитывает на организацию встречи советников до конца января.

Подчеркивается также, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства.

Проект закона об основах государственной политики переходного периода, о котором идет речь, Кабмин Украины одобрил 4 августа. По данным министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, в документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона «определение РФ как государства-агрессора и государства-оккупанта». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что принятие этого закона на Украине будет означать выход Киева из Минского комплекса мер. Министр отмечал, что Франция и Германия ранее утверждали, что они не допустят принятия этого закона, однако никаких действий с их стороны предпринято не было.

Очная встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» состоится на этой неделе в Париже. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что все участники встречи на уровне политических советников подтвердили свое участие.