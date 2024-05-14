Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Франции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Сейчас наблюдается активное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Западные политики выступают с заявлениями об отправке натовских войск на Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, что мир сейчас как никогда близок к ядерной катастрофе.
Тема ядерной катастрофы время от времени возникает. В частности, в 2022 году на Западе много говорили, что Россия якобы "нанесет ядерный удар по Украине". Нельзя утверждать, что в Европе началась паника. Но ее военные усилия не приводят к нужному результату, рассказал обозреватель.
"Запасов вооружений у нее недостаточно, нарастить их производство она не может. А той же Франции, Германии и Великобритании не хочется раздевать собственные армии, как это сделали Дания и страны Прибалтики, потому что ее армии и так небольшие. Европа не знает, что делать", - подчеркнул Селезнев.
Поэтому Эммануэль Макрон и Дэвид Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешая Киеву наносить удары вглубь территории России, отметил он.
"Я не знаю, приведет ли это к ядерной войне. Но очевидно, что ситуация в мире стала острее. Именно из-за того, что ВСУ в этом году будут терпеть заметные поражения, Макрон пытается хоть как-то этого не допустить", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТОНаше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин