Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру
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Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ
Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру
Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ
Франции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2024-05-14T04:00
2024-05-14T04:00
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Сейчас наблюдается активное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Западные политики выступают с заявлениями об отправке натовских войск на Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, что мир сейчас как никогда близок к ядерной катастрофе.Тема ядерной катастрофы время от времени возникает. В частности, в 2022 году на Западе много говорили, что Россия якобы "нанесет ядерный удар по Украине". Нельзя утверждать, что в Европе началась паника. Но ее военные усилия не приводят к нужному результату, рассказал обозреватель.Поэтому Эммануэль Макрон и Дэвид Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешая Киеву наносить удары вглубь территории России, отметил он."Я не знаю, приведет ли это к ядерной войне. Но очевидно, что ситуация в мире стала острее. Именно из-за того, что ВСУ в этом году будут терпеть заметные поражения, Макрон пытается хоть как-то этого не допустить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато, всу, вооружения, оружие, европа, германия
Новости, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, ВСУ, вооружения, оружие, Европа, Германия

Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ

04:00 14.05.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Читать в
Франции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Сейчас наблюдается активное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Западные политики выступают с заявлениями об отправке натовских войск на Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, что мир сейчас как никогда близок к ядерной катастрофе.
Тема ядерной катастрофы время от времени возникает. В частности, в 2022 году на Западе много говорили, что Россия якобы "нанесет ядерный удар по Украине". Нельзя утверждать, что в Европе началась паника. Но ее военные усилия не приводят к нужному результату, рассказал обозреватель.
"Запасов вооружений у нее недостаточно, нарастить их производство она не может. А той же Франции, Германии и Великобритании не хочется раздевать собственные армии, как это сделали Дания и страны Прибалтики, потому что ее армии и так небольшие. Европа не знает, что делать", - подчеркнул Селезнев.
Поэтому Эммануэль Макрон и Дэвид Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешая Киеву наносить удары вглубь территории России, отметил он.
"Я не знаю, приведет ли это к ядерной войне. Но очевидно, что ситуация в мире стала острее. Именно из-за того, что ВСУ в этом году будут терпеть заметные поражения, Макрон пытается хоть как-то этого не допустить", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
Вчера, 14:42
Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТОНаше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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