https://ukraina.ru/20240514/1055044077.html

Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ

Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру

Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ

Франции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2024-05-14T04:00

2024-05-14T04:00

2024-05-14T04:00

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Сейчас наблюдается активное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Западные политики выступают с заявлениями об отправке натовских войск на Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, что мир сейчас как никогда близок к ядерной катастрофе.Тема ядерной катастрофы время от времени возникает. В частности, в 2022 году на Западе много говорили, что Россия якобы "нанесет ядерный удар по Украине". Нельзя утверждать, что в Европе началась паника. Но ее военные усилия не приводят к нужному результату, рассказал обозреватель.Поэтому Эммануэль Макрон и Дэвид Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешая Киеву наносить удары вглубь территории России, отметил он."Я не знаю, приведет ли это к ядерной войне. Но очевидно, что ситуация в мире стала острее. Именно из-за того, что ВСУ в этом году будут терпеть заметные поражения, Макрон пытается хоть как-то этого не допустить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055033217.html

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