Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Освобождение Волчанска имеет значение в первую очередь для российских военных. Потому что они получат контроль над дорогами. Это даст возможность для продвижения группировки, которая стоит на востоке Харьковской области, рассказал политолог.
Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ, добавил он.
"Почему мы и зашли со стороны Липцев и Волчанска. Если внимательно посмотрите на карту, мы зашли с обоих берегов Северского Донца. Справа находятся Липцы, и мы идем между трассой Харьков - Москва и правым берегом. Идем на Чугуев, перерезая главные железнодорожные и автомобильные магистрали", - отметил Самойлов.
А второе направление — это Волчанск, это левый берег. Чтобы не форсировать Северский Донец, ВС РФ пошли такой своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, мы проходим внутрь Купянской группировки ВСУ, подчеркнул эксперт.
Либо группировка успеет отойти, либо ВС РФ будут брать ее в кольцо. Также в клещи попадает и Чугуев. Волчанская группировка проходит между Купянском и Чугуевом, а с Липцев – прямо на Чугуев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
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