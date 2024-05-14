Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке - 14.05.2024 Украина.ру
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Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке
Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке - 14.05.2024 Украина.ру
Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке
Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-14T04:45
2024-05-14T04:45
новости
россия
чугуев
купянск
самойлов
всу
наступление
оборона
северский донец
харьковская область
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Освобождение Волчанска имеет значение в первую очередь для российских военных. Потому что они получат контроль над дорогами. Это даст возможность для продвижения группировки, которая стоит на востоке Харьковской области, рассказал политолог.Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ, добавил он.А второе направление — это Волчанск, это левый берег. Чтобы не форсировать Северский Донец, ВС РФ пошли такой своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, мы проходим внутрь Купянской группировки ВСУ, подчеркнул эксперт.Либо группировка успеет отойти, либо ВС РФ будут брать ее в кольцо. Также в клещи попадает и Чугуев. Волчанская группировка проходит между Купянском и Чугуевом, а с Липцев – прямо на Чугуев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html
россия
чугуев
купянск
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новости, россия, чугуев, купянск, самойлов, всу, наступление, оборона, северский донец , харьковская область, бои, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Чугуев, Купянск, Самойлов, ВСУ, наступление, оборона, Северский Донец , Харьковская область, бои, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке

04:45 14.05.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Освобождение Волчанска имеет значение в первую очередь для российских военных. Потому что они получат контроль над дорогами. Это даст возможность для продвижения группировки, которая стоит на востоке Харьковской области, рассказал политолог.
Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ, добавил он.
"Почему мы и зашли со стороны Липцев и Волчанска. Если внимательно посмотрите на карту, мы зашли с обоих берегов Северского Донца. Справа находятся Липцы, и мы идем между трассой Харьков - Москва и правым берегом. Идем на Чугуев, перерезая главные железнодорожные и автомобильные магистрали", - отметил Самойлов.
А второе направление — это Волчанск, это левый берег. Чтобы не форсировать Северский Донец, ВС РФ пошли такой своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, мы проходим внутрь Купянской группировки ВСУ, подчеркнул эксперт.
Либо группировка успеет отойти, либо ВС РФ будут брать ее в кольцо. Также в клещи попадает и Чугуев. Волчанская группировка проходит между Купянском и Чугуевом, а с Липцев – прямо на Чугуев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 19:10
Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаСумская область гарантировано будет освобождена и зачищена от сил противника. Пока же российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголять "вторые эшелоны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
НовостиРоссияЧугуевКупянскСамойловВСУнаступлениеоборонаСеверский ДонецХарьковская областьбоиВС РФСВОСпецоперация
 
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