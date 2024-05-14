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Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке

Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке - 14.05.2024 Украина.ру

Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке

Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-14T04:45

2024-05-14T04:45

2024-05-14T04:45

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чугуев

купянск

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оборона

северский донец

харьковская область

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Освобождение Волчанска имеет значение в первую очередь для российских военных. Потому что они получат контроль над дорогами. Это даст возможность для продвижения группировки, которая стоит на востоке Харьковской области, рассказал политолог.Если посмотреть на карту, то Купянск расположен восточнее Волчанска. Если из Волчанска ВС РФ будут продвигаться вниз, то выйдут в незащищённый тыловой район Купянской группировки ВСУ, добавил он.А второе направление — это Волчанск, это левый берег. Чтобы не форсировать Северский Донец, ВС РФ пошли такой своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, мы проходим внутрь Купянской группировки ВСУ, подчеркнул эксперт.Либо группировка успеет отойти, либо ВС РФ будут брать ее в кольцо. Также в клещи попадает и Чугуев. Волчанская группировка проходит между Купянском и Чугуевом, а с Липцев – прямо на Чугуев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html

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