https://ukraina.ru/20240514/1055042946.html

Дмитрий Голубовский: С фигурой Белоусова на посту главы Минобороны РФ согласны и патриоты, и рыночники

Дмитрий Голубовский: С фигурой Белоусова на посту главы Минобороны РФ согласны и патриоты, и рыночники - 14.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: С фигурой Белоусова на посту главы Минобороны РФ согласны и патриоты, и рыночники

Минобороны — это ключевое ведомство, которое будет отвечать за экономический рост в стране, потому что военные расходы являются драйвером роста.

2024-05-14T07:03

2024-05-14T07:03

2024-05-14T07:03

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Вечером 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны России вместо Сергея Шойгу.Белоусова называют идеологом политики военного кейнсианства (Джон Мейнрад Кейнс, британский экономист - ред.) - вливания бюджетных денег через военные расходы (и не только) в экономику.- Дмитрий, насколько такой подход к экономике востребован в России сейчас, и как это поможет нам успешно завершить СВО на Украине?- Экономические взгляды Белоусова, наверно, можно охарактеризовать как кейнсианские. Но я бы больше охарактеризовал его как дирижиста. Дирижизм это политика активного вмешательства государства в управление экономическими процессами. Чисто плановой ее нельзя назвать, но Белоусов это человек, которому ближе всего подходы китайцев. Когда комплексная государственная политика, не только финансовая, но и промышленная, то есть различные меры поддержки отраслей с помощью налоговых льгот, стимулов, бюджетных вливаний, государственно-частного партнерства создает тот профиль экономики, который нужен государству.То есть этот человек рассматривает рынок как некий механизм обратной связи, а не как то, что должно доминировать. Я считаю, что эта модель не просто необходима России, а единственно возможная и успешная, которая может быть в мире. Глобальный рынок исчерпал пределы роста. Рынок — это система экстенсивная. Рыночные механизмы хорошо работают, когда есть ресурсы, которые можно захватывать и вовлекать в оборот. Поэтому глобальный рынок начал формироваться в эпоху колониализма, когда европейские державы захватили весь мир.Когда экономика уперлась в пределы своего роста, начало работать кейнсианство. Рост надо стимулировать, и этим занимаются все. Китайцы этим занимались всегда, мы это начали делать недавно, а то, что делают американцы, когда печатают доллары, это тоже кейнсианство, только другая его форма. Это все элементы кейнсианства, когда бюджетный дефицит является источником корпоративной прибыли.Почему американцы вводят санкции? Чтобы, когда в мире нет экономического роста, который нужен для поддержания экономики США, продолжать получать рентабельность за счет того, что они столбят за собой какие-то рынки, кого-то тормозят в развитии. Этим объясняется логика их политики. Они столбят за собой европейский энергетический рынок, вытесняя нас, и препятствуют развитию Китая.Белоусов всегда был идеологом правильной политики и его подходы вызывали симпатию. Его можно назвать военным кейнсианцем, но это не только вливание денег в оборонку через государственные расходы. Это еще и настройка всей экономики, чтобы это эффективно работало. Сейчас ВПК становится ядром экономики. И это правильно. В США ВПК – ядро экономики. Все инновации в американской экономике исходили из ВПК. Интернет, Big Data, Deep learning, модные слова. Все это работало на оборону и безопасность.Сейчас стоит задача конвертировать рост оборонно-промышленного комплекса в рост всей экономики, гражданских отраслей в том числе.- Еще один эпитет, которым характеризуют Белоусова – технократ. На совещании у президента в конце апреля он заявил, что в России нельзя автономно создать беспилотник, поскольку из-за рубежа ввозятся 90% систем электроснабжения и 95% пилотажно-навигационного оборудования для БПЛА. Каких перемен в этой области следует ждать с его назначением?- Думаю, что будут проанализированы производственные цепочки на предмет неэффективного расходования бюджетных средств. Первое, что он будет делать это повышать эффективность расходования государственных средств. Деньги, высвобожденные в этом процессе, могут быть направлены на инновации.Что касается полного цикла создания дронов, то считаю, что он возможен в России. Они не будут дешевле, потому что масштаб, который создает высокую рентабельность, позволяет снизить цену, а для микроэлектроники масштаб должен быть глобальный. Когда планируется производство элементной базы для специфических вещей, издержки будут большими, потому что это будут относительно малые партии. Но сделать это можно.Конечно, это не будет электроника последнего технологического цикла, которая есть у Taiwan Semiconductor, но дроны вполне могут летать и на чипах десятилетней давности. Но для этого нужны инвестиции, а для инвестиций хорошее управление. Нужно организовывать государственно-частное партнерство. И Белоусов может это сделать с гораздо меньшими издержками, чем это было при Шойгу. Минобороны надо руководить как экономическим ведомством.О Шойгу бытует мнение, что при нем в его ведомстве была большая неэффективность расходования бюджетных средств. У всех на слуху коррупционный скандал с замминистра Ивановым. Это происходило, потому что Шойгу не экономист. И многие моменты, которые экономист может увидеть, утечки финансовых средств, неэффективное расходование денег, Шойгу мог не видеть.Но поскольку бюджет Минобороны скоро будет составлять семь процентов ВВП, сохранять ситуацию с неэффективностью нельзя. Минобороны нужно встраивать в остальную экономику. С этой точки зрения во главе него стоит поставить экономиста, потому что Минобороны — это ключевое ведомство, которое будет отвечать за экономический рост в стране, потому что военные расходы являются драйвером роста.Мы вступили в глобальное смутное время истории планеты, которое продлится еще лет десять. Когда тот, кто лучше вооружен, тот со всех сторон будет в выигрыше, потому что он обеспечит свою безопасность и может торговать оружием.Белоусов — это человек, который будет на своём месте. Вижу, что большое одобрение это назначение встретило у нас в стране. Редкий случай, когда патриоты, сторонники мобилизационной экономики и рыночники – сошлись во мнении, что эта фигура оптимальна. С одной стороны, те, кто боялся, что у нас фокус экономической политики как-то сместится, успокоились. Мы продолжаем делать упор на безопасность, продолжаем работать в этом направлении. А рыночники и либералы, которые боялись, что у нас будет какой-то госплан, тоже успокоились. Белоусов не сторонник мобилизации в сталинском понимании этого слова.Если послушать его речь, особенно последнюю, то он совершенно четко говорил, что нельзя обеспечивать экономический рост и нельзя решать задачи за счет обеднения народа. Прямым текстом это было сказано. За счет того, что кто-то начнет платить за это чрезмерную цену. Белоусов в этом отношении абсолютно адекватный человек.- The NewYork Times утверждает, что наступление российских войск в Харьковской области может склонить Киев к переговорам. Идет ли речь о приближающемся стратегическом поражении киевского режима?Я не думаю, что все, что делает Россия, делается для того, чтобы склонить Киев к переговорам. Я исхожу из того, что все, что делает Россия, направлено на то, чтобы уничтожить режим Зеленского. Не для переговоров. Для выполнения целей и задач СВО, которые давно озвучены. Президент постоянно подтвердит, что они будут достигнуты в полном объеме.Переговоры могут вестись с Вашингтоном, или с Лондоном, или с тем, кто захочет вести с Россией переговоры по вопросам глобальной безопасности. С чего все началось? С того, что были выдвинуты Россией определенные требования обеспечения безопасности, которые не были удовлетворены блоком НАТО. С блоком НАТО переговоры возможны по вопросу глобальной безопасности. Я думаю, что условия не изменятся. Это вопрос отношений России и Запада. Судьба киевского режима будет решаться с Россией.Я буду несколько удивлен, если Россия с кем-то в Киеве начнет переговоры. Я понимаю такое развитие событий, если бы у нас были какие-то существенные трудности с силовым решением вопроса. Если бы мы впереди видели какие-то непреодолимые препятствия в виде мощной украинской армии, в виде интервенции НАТО. Но то, что мы наблюдаем сейчас, не представлять непреодолимых трудностей на нашем пути по направлению к Киеву сейчас, если мы Киев ставим как цель, до которой надо дойти.ВСУ при таком развитии событий будут сокрушены. И о чем тогда вести переговоры? О капитуляции? Ситуация та же, что и с нацисткой Германией. Гитлер отравился, Зеленский куда-нибудь исчезнет. С какими-то командующими украинских фронтов и группировок будут подписываться бумаги о том, что они слагают оружие. После чего Украина либо перейдет под контроль России, либо будет поделена на сферы интересов.

https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, киев, украина, белоусов, сергей шойгу, минобороны, впк, дмитрий голубовский, нато