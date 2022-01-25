«Может быть, они хотят уговорить Украину потерять половину своей территории, для того, чтобы решить свои геополитические проблемы. Я неоднократно уже в связи с натовцами обращал внимание на то, что, уходя от крупной геополитической повестки планетарного характера, Запад пытается всё свести к вопросу об Украине. Некоторые люди, мне кажется, действительно слегка двинулись головой, явно переоценивая роль этого вопроса для Запада», — сказал эксперт.
Однако, подчеркнул он, есть и те, кто прорабатывает разные варианты развития событий, но так или иначе все они в итоге сводятся к тому, чтобы спровоцировать Россию, желательно на вторжение на Украину.
«Я думаю, что эти визиты, в том числе, связаны с тем, что они сами, с одной стороны, немножко подвинулись умом, — некоторые! — по поводу Украины. Мне кажется, этот вопрос перегрет и переоценен», — констатировал Михеев.
В конце концов, Киев станет заложником процесса и с большой вероятностью что-то потеряет, чтобы Запад мог и дальше реализовывать свой геополитический проект.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.