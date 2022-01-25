Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, почему за последние несколько месяцев Украину посетило так много высокопоставленных иностранных представителей: начиная от министров иностранных дел и глав различных ведомств, заканчивая помощницей госсекретаря по делам Европы-Евразии Карен Донфрид

«Может быть, они хотят уговорить Украину потерять половину своей территории, для того, чтобы решить свои геополитические проблемы. Я неоднократно уже в связи с натовцами обращал внимание на то, что, уходя от крупной геополитической повестки планетарного характера, Запад пытается всё свести к вопросу об Украине. Некоторые люди, мне кажется, действительно слегка двинулись головой, явно переоценивая роль этого вопроса для Запада», — сказал эксперт.

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«Я думаю, что эти визиты, в том числе, связаны с тем, что они сами, с одной стороны, немножко подвинулись умом, — некоторые! — по поводу Украины. Мне кажется, этот вопрос перегрет и переоценен», — констатировал Михеев.

В конце концов, Киев станет заложником процесса и с большой вероятностью что-то потеряет, чтобы Запад мог и дальше реализовывать свой геополитический проект.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.