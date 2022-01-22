Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи села Дмитровка в Донбассе. Об этом сообщает 22 января агентство РИА Новости со ссылкой на представителя народной милиции ЛНР

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — цитирует агентство слова представителя.

Киев убивает ополченцев Донбасса, чтобы сорвать перемирие - ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение о перемирии, включающее отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения сторон.

В июле 2020 года вступили в силу дополнительные меры его обеспечения.

Однако нарушения условий перемирия, в которых стороны обвиняют друг друга, продолжаются до сих пор.