«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — цитирует агентство слова представителя.
В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашённых республик Донбасса.
В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение о перемирии, включающее отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения сторон.
В июле 2020 года вступили в силу дополнительные меры его обеспечения.
Однако нарушения условий перемирия, в которых стороны обвиняют друг друга, продолжаются до сих пор.