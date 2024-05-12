https://ukraina.ru/20240512/1054959905.html

"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации

"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации - 12.05.2024 Украина.ру

"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации

По мнению ВВС, к марту 2024 года потери российской армии стали минимальными за два с лишним года СВО. Они объясняют это улучшением качества управления ВС РФ и использованием ФАБов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-12T04:31

2024-05-12T04:31

2024-05-12T04:31

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Ранее корпорация BBC предоставила свои статистические данные о потерях российской армии за два года СВО по категориям военнослужащих. Если им верить, то якобы в 2022 году у ВС РФ больше всего погибло контрактников, в 2023 году – бывших заключенных, а в 2024 году - потери российской армии были минимальные.Мы не можем сказать, что BBC точно все подчитали. Но эти данные – это свидетельство о том, как на Западе представляют потери российской армии. А представляют они их следующим образом, рассказал историк.По словам журналистов ВВС, Россия понесла большие потери среди контрактников в первые месяцы СВО. Потом они снизились, при этом пик потерь российской армии приходится на зиму 2022-2023 годов, добавил он.Потом, судя по данным ВВС, потери российской армии снизились. Затем локальный пик пришелся на июль 2023 года, когда был контрнаступ ВСУ, потом он снизился. В октябре 2023 года снова был локальный пик, он пришелся на начало Авдеевской операции, отметил эксперт.После чего потери российской армии снова снизились. А к марту 2024 года они стали минимальными за два с лишним года СВО, отметил он.Эксперты BBC объясняют это улучшением качеством управления российскими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у украинской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, донбасс, ввс, вс рф, чвк "вагнер", потери, сво, заключенные, артемовск, статистика, украина