"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации - 12.05.2024 Украина.ру
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"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации
"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации - 12.05.2024 Украина.ру
"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации
По мнению ВВС, к марту 2024 года потери российской армии стали минимальными за два с лишним года СВО. Они объясняют это улучшением качества управления ВС РФ и использованием ФАБов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-12T04:31
2024-05-12T04:31
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потери
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заключенные
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Ранее корпорация BBC предоставила свои статистические данные о потерях российской армии за два года СВО по категориям военнослужащих. Если им верить, то якобы в 2022 году у ВС РФ больше всего погибло контрактников, в 2023 году – бывших заключенных, а в 2024 году - потери российской армии были минимальные.Мы не можем сказать, что BBC точно все подчитали. Но эти данные – это свидетельство о том, как на Западе представляют потери российской армии. А представляют они их следующим образом, рассказал историк.По словам журналистов ВВС, Россия понесла большие потери среди контрактников в первые месяцы СВО. Потом они снизились, при этом пик потерь российской армии приходится на зиму 2022-2023 годов, добавил он.Потом, судя по данным ВВС, потери российской армии снизились. Затем локальный пик пришелся на июль 2023 года, когда был контрнаступ ВСУ, потом он снизился. В октябре 2023 года снова был локальный пик, он пришелся на начало Авдеевской операции, отметил эксперт.После чего потери российской армии снова снизились. А к марту 2024 года они стали минимальными за два с лишним года СВО, отметил он.Эксперты BBC объясняют это улучшением качеством управления российскими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у украинской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, ввс, вс рф, чвк "вагнер", потери, сво, заключенные, артемовск, статистика, украина
Новости, Россия, Донбасс, ВВС, ВС РФ, ЧВК "Вагнер", потери, СВО, заключенные, Артемовск, статистика, Украина

"Погибло много бывших заключенных": Михаил Поликарпов рассказал о потерях в зоне спецоперации

04:31 12.05.2024
 
© Телеграм @wagnernewЧВК Вагнер
ЧВК Вагнер
© Телеграм @wagnernew
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По мнению ВВС, к марту 2024 года потери российской армии стали минимальными за два с лишним года СВО. Они объясняют это улучшением качества управления ВС РФ и использованием ФАБов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Ранее корпорация BBC предоставила свои статистические данные о потерях российской армии за два года СВО по категориям военнослужащих. Если им верить, то якобы в 2022 году у ВС РФ больше всего погибло контрактников, в 2023 году – бывших заключенных, а в 2024 году - потери российской армии были минимальные.
Мы не можем сказать, что BBC точно все подчитали. Но эти данные – это свидетельство о том, как на Западе представляют потери российской армии. А представляют они их следующим образом, рассказал историк.
По словам журналистов ВВС, Россия понесла большие потери среди контрактников в первые месяцы СВО. Потом они снизились, при этом пик потерь российской армии приходится на зиму 2022-2023 годов, добавил он.
"Тогда погибло много наших бывших заключенных (бойцы "Вагнера", которых призвали из исправительных колоний). Учитывая, что тогда была "бахмутская мясорубка", эта картина близка к объективной", - отметил Поликарпов.
Потом, судя по данным ВВС, потери российской армии снизились. Затем локальный пик пришелся на июль 2023 года, когда был контрнаступ ВСУ, потом он снизился. В октябре 2023 года снова был локальный пик, он пришелся на начало Авдеевской операции, отметил эксперт.
После чего потери российской армии снова снизились. А к марту 2024 года они стали минимальными за два с лишним года СВО, отметил он.
Эксперты BBC объясняют это улучшением качеством управления российскими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у украинской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
7 мая, 13:14
Тихая война: Запад пугает мир российскими и китайскими хакерамиНеизвестные хакеры взломали компьютерную систему внешнего подрядчика Минобороны Великобритании, получив доступ к зарплатным ведомостям и номерам банковских счетов британских военнослужащих. Местные СМИ считают, что за этой атакой стоит Китай
 
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